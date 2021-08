Shy'm à la plage avec son bébé : doux moments de bonheur pour des vacances en famille

Mois après mois, Shy'm se fabrique de magnifiques souvenirs avec son fils. La chanteuse de 35 ans a accueilli son premier enfant en janvier dernier et bien que le prénom de son petit prince soit toujours un secret, tout comme l'identité du papa, elle partage des instants très personnels avec sa communauté de fans sur les réseaux sociaux.

Mercredi 11 août 2021, Shy'm a donné de ses nouvelles sur sa page Instagram. L'ancienne jurée de Danse avec les stars (TF1) s'est dévoilée en vacances et en famille aux 961 000 abonnés qui la suivent. Celle que l'on a également pu découvrir dans la série Profilage au côtés de Philippe Bas apparaît sur une grande plage, allongée et surplombant celui qui la comble de bonheur depuis plus de six mois. Tout est prévu pour le garçonnet profite de cette escapade en famille en plein air, dont un parasol pour se protéger du soleil. Shy'm n'a pas dégainé le maillot de bain pour l'occasion mais est habillée d'un short noir et d'une veste imprimé militaire. Ses cheveux noirs sont lâchés et c'est voulu. "Se faire arracher les cheveux à longueur de journée mais ne pas les attacher car il aime beaucoup trop ça", commente la chanteuse en légende de ces deux nouvelles photos avec son bébé.