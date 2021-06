Shy'm en couple : elle révèle un nouveau détail à propos de son chéri !

C'est un mystère plus épais que celui du triangle des Bermudes. Le 22 janvier 2021, Shy'm a accouché de son premier enfant. Un garçon qu'elle préserve au maximum puisque, jusqu'à présent, on ne connaît ni son prénom, ni son visage... encore moins l'identité de papa. Mais malgré cette pudeur, la chanteuse a tenu à rendre hommage à son amoureux, le dimanche 20 juin. Cette journée étant marquée par la Fête des pères, l'interprète du titre Et alors ? a partagé une photographie qui donne quelques indices sur cet inconnu.

On l'avait déjà vu de dos. Aujourd'hui, découvrons ensemble la main du chéri de Shy'm. Sur l'image que l'artiste a publié sur son compte Instagram, on aperçoit effectivement la mimine de Monsieur, ainsi que celle de maman et de bébé. Vous pouvez désormais parcourir les villes, les rues, à la recherche de cette bague, vissée au petit doigt de ce brun ténébreux, afin d'en savoir davantage à son propos. Cette publication, d'ailleurs, était aussi un joli clin d'oeil au père de Shy'm. Avant d'en dévoiler davantage sur sa petite famille à elle, la chanteuse a dévoilé un souvenir d'enfance sur lequel il l'encercle de ses bras réconfortants. Trop mignon.