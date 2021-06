Shy'm maman : inséparable de son bébé, il l'accompagne même en studio !

Shy'm a commencé une nouvelle vie le 22 janvier 2021 ! La vie d'une maman star, dont elle partage de précieux instants sur les réseaux sociaux. Le week-end dernier, la chanteuse a indiqué sa présence en studio d'enregistrement à ses followers. Son petit garçon a même assisté à sa séance...

La star de 35 ans compte plus de 960 000 abonnés sur Instagram. Elle y a posté une nouvelle photo ce dimanche 13 juin 2021. La célèbre interprète des tubes Femme de couleur et Et Alors ! y pose à côté d'un micro, signe de sa présence en studio d'enregistrement. Elle porte et embrasse son fils de 5 mois, habillé d'un body sans manches.

Un simple emoji représentant des poumons légende l'image. En commentaire, les internautes attendris par ce nouveau cliché du fils de l'artiste s'enthousiasment également de son comeback en studio. Deux ans après la sortie d'Agapé, Shy'm s'est lancée dans la réalisation d'un nouvel album.