Shy'm maman : tétée et apéro au Ritz, son fils a bien grandi !

La chanteuse continue de pouponner... en terrasse ! Le 8 juin 2021, Shy'm s'est une nouvelle fois saisie de son compte Instagram pour partager un extrait de sa vie de maman. Du haut de ses 5 mois, son petit garçon au mystérieux prénom profite lui aussi de la réouverture des restaurants parisiens, et pas n'importe lequel.

Sur deux nouvelles photos, l'interprète de Et alors ! apparaît en robe tee-shirt décontractée et casquette militaire, en plein câlin avec son petit bout, quant à lui enveloppé dans une couverture signée Ritz Kids Paris. L'occasion de voir que bébé a bien grandi ! "Apéro time with mommy [l'heure de l'apéro avec maman]", Shy'm a-t-elle écrit en légende de cette nouvelle publication Instagram. L'une avec un joli verre, l'autre avec une discrète tétée, mère et fils ont visiblement passé un bon moment en terrasse du Ritz, le célèbre hôtel cinq étoiles situé sur la Place Vendôme.

Bien qu'elle préserve le nom et le visage de son fils, il n'est pas rare de voir Shy'm dans son rôle de maman sur Instagram. Celle qui a déjà retrouvé une forme olympique - abdos saillants inclus - laisse régulièrement voir des moments de tendresse, tout en commentant avec humour les aspects les moins "glamour" de la maternité. Fin mai dernier, c'est avec dérision qu'elle partageait avec ses fans sa session tire-lait depuis une voiture.