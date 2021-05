Shy'm, maman au top : ventre ultra-plat, quatre mois après l'accouchement

Au mois de janvier, Shy'm donnait la vie à un petit garçon. On a du mal à croire que tout un être humain se soit développé dans le corps qu'elle a montré en story, le mardi 11 mai 2021. La chanteuse et jeune maman de 35 ans s'est réjouie d'entrer à nouveau dans ses vêtements de sport, un legging Addidas et une brassière. Même de profil, il n'y a pas de doute : Shy'm arbore un ventre plus plat qu'un terrain de tennis.

"C'est toujours sympa de retrouver des amis de longue date que t'avais totalement perdu de vue", écrit-elle, à quatre mois de son accouchement. Les plus grands fans de Shy'm savaient déjà qu'elle avait rapidement retrouvé la ligne. Sur les réseaux sociaux, l'interprète prend plaisir à partager les instants précieux de sa vie de maman. Par exemple, elle avait publié une photo d'elle, longiligne en robe noire, avec son fils en grenouillère dans les bras. "Mon amour", écrivait-elle simplement.