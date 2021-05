Profilage, l'arrêt de la série après dix saisons : Philippe Bas explique ce qu'il s'est passé

Ce fut la douche froide pour les fans de Profilage. Le 14 février dernier, jour placé sous le signe de l'amour, Philippe Bas a annoncé une bien mauvaise nouvelle. La série de TF1 ne sera pas renouvelée pour une onzième saison malgré les très bonnes audiences encore réalisées lors de la diffusion de la saison 10, avec Shy'm dans l'un des rôles principaux. La chaîne avait même officialisé une suite avec sa nouvelle comédienne récemment devenue maman. Celui qui a interprété le commandant Rocher dès la saison 3 de la fiction policière n'apportait alors pas plus d'explications.

Mais jeudi 6 mai 2021, lors d'un live pour le média belge Télépro partagé sur Facebook, Philippe Bas a apporté davantage d'éléments de réponse. D'après ses dires, la crise sanitaire aurait bouleversé tous les plans des équipes de Profilage. "Ce que je peux dire, c'est que TF1 avait commandé une saison 11. La personne qui devait écrire a eu un problème de santé pendant le confinement. Tout ce qui s'est passé a été un peu bouleversant", a-t-il confié.

Selon l'acteur de 47 ans, il y a alors eu "un moment d'inertie". "J'allais aux renseignements mais on ne savait pas qui allait reprendre l'écriture et au final la nouvelle est tombée. Je pense que TF1 voulait continuer, il y a peut-être eu un essoufflement dans la fabrication de la série. Il y a eu un manque d'envie de certaines personnes. Pour des raisons économiques, il faut enchainer les choses et si la roue s'arrête c'est difficile de relancer. La personne qui écrivait n'a pas été remplacée à temps et ça a créé un temps de retard", a-t-il ajouté. Des explications qui laisseront certainement un goût amer et un sentiment d'inachevé aux fans de la fiction...