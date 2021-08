Shy'm, maman pleine de doutes : "Je pensais ne pas y arriver"

Shy'm est une maman très attentionnée. Aux petits soins pour son petit garçon, né en janvier 2021, la chanteuse n'a d'yeux que pour sa merveille ! Sur Instagram, la chanteuse de 35 ans partage sans cesse des photos et vidéos de son enfant, qui la rend complètement gaga !

Sur ce même réseau social, l'interprète de Femme de couleur s'est confiée sur sa nouvelle vie de mère. Dans un post très touchant, elle a souhaité communiquer toute sa joie mais aussi ses frayeurs, connues en tant que jeune maman.

Sous une photo noir et blanc la représentant sur un lit, tenant son fils dans ses bras, elle écrit : "À cette époque, on s'apprenait, tapis dans nos ombres, collés, serrés. Nos odeurs qui s'appelaient, se reconnaissaient, se cherchaient. Il y a 6 mois, je pensais ne pas y arriver. Il y a 6 mois, je pensais tenir 6 jours. Merci d'avoir été patient et persévérant mon garçon. Merci pour ces moments de grâce, de pureté et de magie."