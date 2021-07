Shy'm arrête d'allaiter son fils et dévoile une vidéo de leurs instants privilégiés

Shy'm avait déjà publié des images d'elle en train d'allaiter son fils de six mois sur les réseaux sociaux. On l'avait notamment vue porter les créations d'une marque spécialisée, avec "ouverture facile" sur la poitrine, où était brodée l'inscription "eat here" ("mangez-ici" en français).

Shy'm attendait réellement l'arrivée de ce bébé. Dans les médias, elle n'avait jamais caché son envie de devenir maman, parfois avec émotion. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", remerciait-elle à la naissance de son fils. Depuis cette belle histoire d'amour née pendant le confinement, Shy'm semble tout simplement nager dans le bonheur. L'arrivée de son petit garçon l'a assurément inspirée dans l'écriture de son prochain album. Elle avait même annoncé sa grossesse en apparaissant très enceinte dans le clip de Boy, donnant également le sexe de son bébé.

Si Shy'm arrête d'allaiter son fils à son sixième fois, ce n'est pas le cas d'autres mamans chanteuses. Céline Dion, Cynthia Brown, Nolwenn Leroy et même l'influenceuse Léa Coffrant pratiquent "l'allaitement tardif" et n'hésitent pas à en vanter les mérites.