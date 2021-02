Léa (Je ne suis pas jolie) allaite son fils de 2 ans : "Ça m'a paru être une évidence"

À seulement 21 ans, Léa Coffrant - plus connue sous le nom de Je ne suis pas jolie - est devenue maman. Un âge précoce pour endosser ce rôle, mais pas pour cette influenceuse lifestyle qui a trouvé le grand amour avec Samuel, son compagnon. Le petit Gaspard et son éducation forment l'un des sujets principaux de la chaîne YouTube de l'influenceuse.

Faisant partie du documentaire La vraie vie des influenceuses, diffusé sur Teva le vendredi 26 février, Léa a expliqué pourquoi elle continuait d'allaiter son fils, âgé de 2 ans au moment du tournage. "C'est un moment à nous. Souvent on me dit : 'Mais pourquoi tu continues ?'. Et souvent je dis : 'Mais pourquoi j'arrêterais en fait ?'", explique-t-elle avec franchise.

Léa a conscience qu'allaiter un enfant de 2 ans peut engendrer quelques réactions négatives ou curieuses. "Ce n'est pas forcément dans la norme en France, mais dans plein de pays c'est complètement naturel. Et moi ça m'a paru être une évidence. Peut-être que ça l'aurait pas été avant que je sois maman. Et maintenant je me dis : 'Mais pourquoi j'arrêterais alors que ni lui ni moi n'en avons envie ?'. Donc on continue notre petite aventure lactée", développe la jeune femme désormais âgée de 23 ans.

Pour rappel, Léa aka 'Je ne suis pas jolie' s'était mariée à Samuel - lui aussi influenceur - alors qu'elle était enceinte. Gaspard était né quelques mois après, en février 2018. Depuis, ils n'hésitent pas à partager leur bonheur familial sur les réseaux sociaux.

De nombreuses personnalités soutiennent également "l'allaitement tardif". On peut notamment citer Cynthia Brown, Céline Dion ou encore Nolwenn Leroy.