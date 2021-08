Blandine Bellavoir (Une affaire française) ose une robe ultra décolletée sur tapis rouge

La nouvelle édition du Festival Séries Mania est lancée ! La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 26 août, depuis Lille, alors que l'évènement se tient jusqu'au 2 septembre. Les stars, ravies de pouvoir de nouveau se faire voir et photographier, ont répondu à l'appel. C'était le cas de Blandine Bellavoir, d'ordinaire discrète, mais qui a cette fois-ci attiré tous les regards sur elle lors du tapis rouge.

Et pour cause ! L'actrice âgée de 37 ans, connue des téléspectateurs pour ses rôles dans les séries populaires Plus Belle La Vie et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, avait sorti le grand jeu. Blandine Bellavoir a pris la pose sur le photocall dans une chic robe longue couleur olive, dos nu et sans manches, largement décolletée sur la poitrine. Une création signée Philippe Perisse, dont la boutique parisienne est située dans le 3e arrondissement.

Sur le compte Instagram de la marque on a d'ailleurs pu voir plusieurs photos et vidéos des essayages de la robe. Le styliste a notamment révélé avoir effectué un "déchiré frangé" de dernière minute dans une chambre de l'Hôtel Barrière avant de laisser la vedette parader sur le tapis rouge. "C'est impressionnant, surtout quand la robe est terminée... Mais totalement voulu et maîtrisé... quoi qu'irréversible. Rien de tel qu'un peu de frisson avant un red carpet ! A ne pas faire sur toutes les matières !! Personne sensible s'abstenir !!", a commenté le créateur.

Blandine Bellavoir était au Festival Séries Mania pour défendre la série Une affaire française - sur la disparition du petit Grégory - prochainement diffusée sur TF1.