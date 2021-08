Shy'm : Sublime sur tapis rouge, la jeune maman rayonne !

Depuis quelques mois maintenant, la vie culturelle reprend. Et les stars foulent de nouveau le red carpet dans leurs plus belles tenues, comme récemment à Cannes. Désormais, c'est au Festival Séries Mania, qui se tient à Lille dans le Nord, que l'on peut retrouver les célébrités. On a d'ores et déjà pu compter sur l'apparition de Shy'm.

Jeudi 26 août 2021 se tenait la soirée de cérémonie d'ouverture de l'évènement. Une cérémonie placée sous le signe des retrouvailles, animée par Daphné Bürki, et retransmise en direct sur Culture Box. Rodolphe Belmer, Président de Séries Mania, et Laurence Herszberg, Directrice Générale de Séries Mania, ont accueilli les nombreux talents et personnalités médiatiques qui avaient fait le déplacement à Lille. Parmi eux, la chanteuse Shy'm. La jolie jeune femme âgée de 35 ans faisait son grand retour sur le red carpet après avoir donné naissance à son premier enfant, en janvier. Un petit garçon dont elle est raide dingue et qui, de son côté, a une passion : jouer avec les cheveux de sa célèbre maman a-t-elle révélé récemment sur Instagram, depuis une plage au soleil.

Sur le tapis rouge, Shy'm est apparue sublime en élégant costume noir déstructuré et ouvert sur la poitrine. Un look que la star, qui a notamment joué dans la série Profilage, a complété par une grosse ceinture dorée, des escarpins ouverts et un sac à main en cuir en forme de coeur de la maison Chanel. Une pièce vintage qui se vend généralement avec un chèque à cinq chiffres.

C'est le premier épisode de la série britannique VIGIL, créée par Tom Edge, qui a été projeté à l'issue de la cérémonie. La soirée s'est ensuite poursuivie avec une réception au palais des Beaux-Arts de Lille et une soirée privée au rooftop NÜ !

A noter que le festival international 100% séries, et gratuit, s'installe à Lille jusqu'au 2 septembre 2021. Il propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries du monde entier.