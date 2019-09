Sidonie Bonnec : Joli moment de complicité avec sa fille, "souvenir d'été"

Sidonie Bonnec devra encore patienter quelques mois avant de repartir en vacances avec ses enfants. Pour l'instant, elle devra gérer sa rentrée d'une main de maître : elle est à la tête de Tout le monde à son mot à dire mais aussi de La curiosité est un vilain défaut, émission de RTL. "J'avoue que je ne dors pas beaucoup. Mais je suis portée par mon enthousiasme et ma passion. Je me donne à fond dans mon travail et mes enfants sans ressentir la fatigue", avait-elle confié il y a quelques mois à Télé 7 jours.