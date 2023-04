Silvio Berlusconi placé en soins intensifs, l'ancien président hospitalisé deux fois en quelques jours

La droite italienne chancelle. Silvio Berlusconi, ancien dirigeant du gouvernement et actuel président du parti Forza Italia, vient d'être admis à l'hôpital. Âgé de 86 ans, l'homme politique est actuellement pris en charge par une unité de chirurgie cardiaque de l'hôpital San Raffaele de Milan, en Lombardie. Victime de "problèmes cardiovasculaires", il aurait été transféré en soins intensifs le mercredi 5 avril 2023 et se trouverait, selon plusieurs médias locaux, dont l'agence de presse Ansa, dans un "état stable".

Allers-retours à l'hôpital

C'est une deuxième hospitalisation, en quelques jours à peine, pour Silvio Berlusconi. Celui que l'on surnomme Il Cavaliere était déjà à l'hôpital San Raffaele de Milan - sa ville natale - pour effectuer quelques "contrôles médicaux". Il en était sorti le 30 mars dernier, le voilà de retour, déjà. Ces derniers mois, Silvio Berlusconi a enchaîné les pépins de santé. Il avait été hospitalisé plus de trois semaines en avril 2021 pour des séquelles dues à une infection de Covid-19, qu'il avait contracté plus tôt en septembre 2020. Il avait également subi une importante opération à coeur ouvert, avant tout ceci en 2016.

Le coeur serait donc son point faible. Heureusement, celle qui le fait battre est toujours là pour lui, pour le soutenir dans ce genre d'épreuves. Aux dernières nouvelles, Silvio Berlusconi serait en couple avec Marta Fascina, une jeune députée de son parti qui a une cinquantaine d'années de moins que lui et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Reine des neiges. Il avait connu quelques déboires amoureux auparavant. Le président du parti Forza Italia avait été marié à Carla Dell'Oglio avec qui il a eu deux enfants, Maria Elvira Marina en 1966 et Pier Silvio en 1969. Il avait vécu une liaison avec l'actrice Veronica Lario, qu'il avait fini par épouser et avec qui il a eu Eleonora en 1986 et Luigi en 1988. Avant de rencontrer Marta, sa compagne actuelle, il avait été en couple pendant 12 ans avec une jeune militante de son parti, Francesca Pascale.