Silvio Berlusconi positif au Covid-19, il a passé la nuit à l'hôpital

La crise sanitaire est toujours aussi virulente en Italie. Dernière victime en date : l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi. Alors qu'il s'apprêtait à célébrer ses 84 ans, le 29 septembre prochain, l'homme politique a été hospitalisé jeudi 3 septembre 2020 après avoir développé des symptômes de la maladie, signale l'AFP. Il a été testé positif au nouveau coronavirus. "Le président Berlusconi a été hospitalisé par précaution à l'hôpital San Raffaele de Milan [le même que pour Flavio Briatore, NDLR] après l'apparition de certains symptômes, explique son entourage dans un communiqué. Le cadre clinique ne donne pas de préoccupation."

Il a passé la nuit à l'hôpital pour contrôler la situation

La presse italienne avait d'abord cru à une pneumonie. Mais l'inquiétude n'a pas l'air de mise, malgré le diagnostic un peu différent des spécialistes. Selon l'agence AGI, Silvio Berlusconi a été hospitalisé dans une chambre qu'il a l'habitude d'occuper quand il se rend dans cet hôpital. Il n'a pas été placé en soins intensifs. "Il a passé la nuit à l'hôpital pour contrôler la situation, mais il va bien" rassure Licia Ronzulli, une sénatrice du parti Forza Italia – dont le Cavaliere est le président, puisqu'il l'a crée lui-même en 1994.

Je continue le combat

Silvio Berlusconi va avoir du mal à compter sur son entourage pour s'occuper de lui. En réalité, une bonne partie de ses proches a également été contaminée : deux de ses enfants, Barbara, 36 ans et Luigi 31 ans, ainsi que sa nouvelle compagne de 30 ans, Marta Fascina. Testé positif au Covid-19 le mercredi 2 septembre 2020, il s'était montré positif – bien que faisant partie des populations à risque – et avait assuré qu'il serait présent "dans la campagne électorale [des élections régionales auront lieu dans une quinzaine de jours en Italie, NDLR.] avec des interviews aux télévisions et dans les journaux". "Je continue le combat" avait-il déclaré.