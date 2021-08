Simon Gallup : Le bassiste de The Cure quitte le groupe après 40 ans !

C'est l'un des groupes anglais les plus importants des années 80 et l'une des figures de proue du mouvement new wave. The Cure a régné pendant des décennies et fidélisé des millions de fans avec des titres devenus cultes comme Boys Don't Cry ou encore Friday I'm In Love. Si le chanteur et leader Robert Smith est l'emblème du groupe, la formation vient tout juste de perdre un de ses membres les plus importants, Simon Gallup.

Le bassiste, arrivé au sein du groupe en 1979, ce qui en fait le deuxième membre le plus ancien après Robert Smith, vient d'annoncer son départ de la formation musicale anglaise. Dans un bref message publié sur son compte Facebook, le musicien de 61 ans a annoncé à ses fans qu'il mettait fin à sa collaboration avec le groupe. "Avec le coeur légèrement lourd, je ne suis désormais plus un membre de The Cure ! Bonne chance à eux...", a-t-il écrit le 14 août dernier.

Je vais bien... juste lassé par la trahison

S'il ne donne pas de raison particulière à son départ dans son message, Simon Gallup s'est laissé aller à une petite confidence en répondant à un commentaire d'un internaute qui s'interrogeait sur ce départ : "Je vais bien... juste lassé par la trahison", a-t-il indiqué.

Aucune réponse de la part des autres membres de The Cure, mais si l'on en croit les paroles de Robert Smith dans une récente interview au Irish Times, un départ de Simon Gallup signifierait qu'on ne pourrait plus appeler le groupe The Cure. "Pour moi, le coeur du groupe a toujours été Simon et il a toujours été mon meilleur ami", a déclaré Robert Smith dans des propos rapportés par New Musical Express.