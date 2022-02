Simon Leviev : L'arnaqueur de Tinder est-il en couple actuellement ?

Mais qui peut bien accepter de partager la vie de Simon Leviev après avoir vu le documentaire de Netflix qui lui est consacré ? Tricheur et rusé, l'Israélien est en effet accusé par de nombreuses femmes de leur avoir soutiré plusieurs dizaines de milliers d'euros en se faisant passer pour un riche héritier mêlé à des histoires sombres. Et pourtant, il semblerait bien qu'il soit en couple en ce moment !

Il a en effet été aperçu au bras d'une mannequin et comédienne de la même nationalité que lui, Kate Konlin, une information confirmée par le journal britannique The Tab. Sublime, la jeune femme blonde ne semble pas encore avoir eu à verser de l'argent pour lui ! Elle n'a en tout cas fait aucun commentaire sur l'affaire à laquelle son prétendu petit ami est mêlé. Et plus que ça : elle a désormais passé son compte Instagram en privé, réservant ses plus belles photos à ses 99 900 abonnés.

La belle est-elle réellement en couple avec celui qui s'appellerait en réalité Shimon Hayut ? Elle ne l'a pas officialisé mais sur le compte Instagram de l'Israélien, qui est désormais en privé, on pouvait la voir régulièrement dans une voiture ou un hélicoptère avec lui. Cependant, après le scandale qui vient d'éclater avec le documentaire, la discrétion semble être de mise !

Les victimes de son petit ami sont en effet toujours en train de payer leurs dettes : à trois, elles doivent plus de 600 000 euros aux banques et ont lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe. Pernilla, une Suédoise, Cecilie, une Norvégienne et Ayleen Charlotte, une Néerlandaise, ont en effet expliqué qu'elles voudraient simplement "retrouver leur vie" mais remercient les internautes pour "la vague d'amour inattendue" qu'elles ont reçu.

Simon Leviev, quant à lui, a annoncé vouloir s'exprimer en public bientôt sur "sa vérité". En attendant, il a été banni de l'application Tinder, qui a annoncé qu'il avait enfreint les règles, et que tout profil à son nom ou portant l'un de ses pseudonymes serait immédiatement supprimé.