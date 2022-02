Simon Leviev : L'arnaqueur qui fait le buzz est-il toujours sur Tinder ?

"On estime qu'il a escroqué 10 millions de dollars à des victimes du monde entier. Depuis sa sortie de prison, Simon est de retour sur Tinder, sa petite amie actuelle est une mannequin israélienne". Le documentaire Netflix se conclut de cette façon : le fameux "Arnaqueur de Tinder" est resté sur l'application et s'apprête donc, peut-être, à recommencer ses arnaques !

Cependant, depuis, la plateforme a réagi : estimant que Simon Leviev a outrepassé le règlement de Tinder en demandant de l'argent aux femmes qu'il rencontrait, ses dirigeants ont décidé de le bannir à vie de l'application. Après "des enquêtes internes, [nous] pouvons confirmer que Simon Leviev n'est plus actif sur Tinder sous aucun de ses pseudonymes connus", ont-ils affirmé au magazine Variety.

Ils ont d'ailleurs ajouté que tout compte qui se rapprocherait de lui serait banni à vie. En attendant, Simon Leviev, qui s'appellerait en réalité Shimon Hayut, a fermé son compte Instagram suivi par près de 200 000 followers. Il avait d'abord expliqué qu'il livrerait sa vérité plus tard et qu'il espérait que les femmes mises en causes en fassent autant.

Cependant, ses victimes ont répliqué par une cagnotte commune, lancée sur GoFundMe. Celles-ci sont en effet ruinées, après avoir emprunté beaucoup d'argent pour lui, parfois plus de 100 000 dollars. Elles ont donc fait appel à la générosité des internautes pour les aider, après avoir reçu "le flot de compassion et de soutien de tout le monde" à la diffusion du reportage.

Elles ont affirmé seulement vouloir "retrouver [leur] vie" après une période difficile et une arnaque à grande échelle. En effet, Simon Leviev avait pour habitude de rencontrer ses victimes sur Tinder et de leur faire vivre une très grande vie (jet privé, caviar...), puis de leur annoncer qu'il était mêlé à de louches embrouilles. Les jeunes femmes acceptaient alors de donner de l'argent et finissaient par ne plus entendre parler de lui.

Après une courte peine de prison, il a été libéré et vivrait avec Kate Konlin, une comédienne et mannequin de la même nationalité que lui. Elle n'a pas réagi au scandale mais a simplement passé son compte Instagram en privé. En revanche, rien ne l'empêche de faire d'autres arnaques sur d'autres plateformes...