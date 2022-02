L'Arnaqueur de Tinder : Les victimes appellent à l'aide... et récoltent beaucoup d'argent !

Elles ont plus de 600 000 euros à rembourser... et auraient besoin de vous ! Depuis quelques jours et la sortie du documentaire L'Arnaqueur de Tinder, Pernilla, Cecilie et Ayleen Charlotte sont sous le feu des médias du monde entier. Les trois jeunes femmes sont en effet les victimes du fameux "arnaqueur de Tinder", Simon Leviev (ou Shimon Hayut) qui a fait l'objet d'un documentaire très populaire sur Netflix.

L'homme, originaire d'Israël, se faisait appeler Simon et passer pour le patron d'une entreprise de diamant. Après avoir trouvé ses victimes sur l'application de rencontre, il leur faisait vivre une grande vie. Jet privé, caviar et champagne... Rien ne leur était épargné ! Mais rapidement, il leur faisait comprendre qu'il avait besoin d'argent pour se sortir de différentes affaires louches... et finissait par disparaître avec leur argent. Les jeunes femmes ont pour certaines emprunté près de 200 000 dollars !

Spoiler : elles ont compris la supercherie et sont aujourd'hui ruinées mais sont obligées de continuer de rembourser leurs prêts bancaires ! L'homme a pourtant été retrouvé et condamné à de la prison dans son pays d'origine mais les jeunes femmes n'ont pas reçu de compensation. Elles ont donc décidé de monter une cagnotte, profitant de la vague de soutien reçue.

"Les derniers jours ont été un tourbillon, et nous trois (Ayleen, Pernilla et Cecilie) avons été complètement choquées et bouleversées par le flot de compassion et de soutien de tout le monde. L'amour pur est plus que ce à quoi nous nous attendions, et nous vous apprécions tous tellement". Les trois femmes, qui viennent des Pays-Bas, de Suède et de Norvège ont également expliqué qu'elles veulent juste "retrouver leurs vies".

"Après mûre réflexion et de nombreuses discussions, nous avons décidé de lancer cette collecte de fonds GoFundMe. Tant de gens nous ont contactées pour nous demander si nous en avions une alors qu'il ne nous était pas venu à l'esprit d'en faire une avant cela. [...] Nous ne voulons pas que plus de personnes se fassent escroquer. Nous sommes conscientes qu'il existe des milliers d'autres bonnes causes auxquelles faire un don et nous vous serons éternellement reconnaissantes si vous choisissez de faire un don à celle-ci."

Après une journée de lancement, elles ont récolté près de 17 000 dollars pour le moment, après une superbe générosité des internautes. Mais la somme est encore faible par rapport aux 600 000 espérés par les trois victimes ! La popularité du docu grandissant, la cagnotte devrait vite se remplir.