Alex Goude : Son ex-mari Romain affiché sur Tinder, l'animateur mêlé à l'affaire malgré lui...

Après des années d'amour, Alex Goude et Romain Taillandier ont annoncé leur divorce en 2018. Depuis, ils gardent un lien très fort de par leur fils Elliot, né par GPA (Gestation Pour Autrui) aux États-Unis en 2015. Le charmant Romain Taillandier a de son côté refait sa vie et file le parfait amour avec son nouveau compagnon Junior Velazquez outre-Atlantique. Mais à en croire sa story sur Instagram mercredi 13 octobre 2021, quelque chose cloche...

Romain Taillandier publie sur le réseau social de partage d'images une capture d'écran de... son propre profil sur Tinder, célèbre application de rencontre. Le visage affiché est bien le sien, mais les informations semblent erronées. En effet, le jeune homme est présenté comme s'appelant Josef ! Il a, d'après ce qui est écrit, 32 ans. Mais ce n'est pas tout : ce fameux Josef aime "la marche à pied, le karaoké, prendre un verre, le café, le golf".

Un profil en réalité inventé de toutes pièces. En effet, Romain Taillandier dénonce sur sa story Instagram une usurpation d'identité ! "Je ne suis pas sur Tinder donc signalez ce joli Josef si vous le croisez ! Merci", lance-t-il. Et Alex Goude se retrouve malgré lui mêlé à toute cette histoire. En effet, Romain Taillandier partage la photo d'origine utilisée comme image de profil... où il pose en fait avec l'animateur de 46 ans ! "Le méchant usurpateur a coupé Alex Goude", regrette-t-il.

La photo en question date de juin 2015, lorsque l'ancien couple a pris la pose tout sourire lors de la soirée d'ouverture du 55ème festival de télévision de Monte-Carlo à Monaco. À l'époque, Alex Goude et Romain Taillandier filaient le parfait amour et c'est d'ailleurs cette même année qu'ils ont accueilli leur adorable petit garçon, désormais âgé de 6 ans. Aujourd'hui, Romain Taillandier vit avec son chéri Junior Velazquez, qu'il a épousé, et le jeune Elliot en Californie, tandis qu'Alex Goude enchaîne les allers-retours entre la France et les États-Unis, où il retrouve son petit garçon. Un bel équilibre pour la superbe petite famille recomposée !