Alex Goude : Retrouvailles avec son fils, son ex-mari... et le nouvel amant

Rappelons qu'Alex Goude et Romain Taillandier se sont mariés en 2013 dans une chapelle de Las Vegas. Deux ans plus tard, ils accueillaient leur adorable Elliot... pour finalement se séparer en 2018, aux 3 ans du petit garçon. Si, de son côté, l'animateur n'a semble-t-il pas retrouvé l'amour, son ex-mari a présenté son compagnon devenu son mari Junior Velazquez sur les réseaux sociaux l'année de la séparation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alex Goude et Romain Taillandier gardent de bons rapports malgré la rupture. "On se concentre sur une seule chose, le bonheur de notre fils et tout va beaucoup mieux. Même si on a raté notre mariage pour tous, on va essayer de réussir notre divorce pour tous, confiait l'animateur de Jouons à la maison à Closer en octobre 2019. On a une garde partagée, mais à 10 000 km."

Romain Taillandier vit à Las Vegas avec Elliot, tandis qu'Alex Goude est à Paris. Ces 10 000 km de distance ont été difficiles à supporter ces dernières semaines, alors que le monde était frappé par la crise sanitaire liée au coronavirus. "J'ai mon fils tous les jours en FaceTime, il peut me voir à la télé. Il est content, il voit son papa tous les jours ce qui est un peu nouveau pour lui, racontait Alex Goude à Purepeople.com en avril 2020, en plein confinement. Aller le voir, c'est la première chose que je ferai après le déconfinement, mais on va attendre quand même que ça se calme un peu partout." Promesse tenue !