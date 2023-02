Alex Goude, la maison qu'il a fait construire pour son fils est identique à celle de son ex... à un détail près ! (EXCLU)

Il paraît que tu te vouais à une grande carrière sportive

C'est vrai que c'est ce que je voulais faire de ma vie. J'en faisais 25h par semaine, j'avais un très bon niveau. Et puis je me suis cassé les ligaments croisés à l'entraînement quand j'avais 18 ans, juste avant de signer mon premier contrat pro. Il y a trente ans, se remettre des ligaments croisés, ça prenait 1 an ou 1 an et demi. On m'a dit que c'était mieux que j'arrête et que je passe à autre chose.

Comment organises-tu ta vie professionnelle, sachant que tu es toujours entre deux pays ?

Je n'ai pas un très bon bilan carbone. Je suis dans l'avion tout le temps. Toutes les semaines, quasiment. Je fais des allers-retours entre la France, Paris, et Las Vegas, où il y a mon fils. Je dors très peu, 4h à peu près. L'avantage, c'est que je ne ressens pas de décalage horaire. Je bosse énormément, sauf quand je m'occupe d'Elliot. Ma chance, c'est que dans mon travail, je ne fais que des choses que j'aime. Les gens me disent que je suis malade parce que je ne suis jamais off. Je ne prends jamais de vacances, je déteste ça !

Ca représente un gros budget, tous ces allers-retours ?

Oui, c'est un gros buget. C'est le serpent qui se mord la queue. Evidemment, plus tu voyages, plus tu es platinium, donc ça te coûte moins cher... mais oui c'est un sacré budget, surtout depuis le Covid. Tous les prix ont explosé. Mais je n'ai pas le choix.