Indira Ampiot (Miss France 2023) rayonnante dans une tenue colorée face à Anthony Colette et Terence Telle

Pendant que certains passaient la soirée en amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin mardi 14 février 2023, ou que d'autres avaient la chance d'être au Parc des Princes pour y suivre le match entre le PSG et le Bayern Munich dans le cadre de la Ligue des Champions, d'autres encore ont préféré se rendre au cinéma. Et plus précisément au Grand Rex, à Paris, où était projeté en avant-première le nouveau volet d'Ant-Man. C'est Alex Goude qui avait été appelé à présenter la soirée à laquelle ont été invitées plusieurs personnalités.

Les photographes présents à l'événement ont en effet pu capter sous leurs objectifs les arrivées des danseurs de Danse avec les stars Anthony Colette et Samuel Texier (évincé après une saison seulement). L'ancien candidat du programme et acteur Terence Telle était également présent, tout comme le jeune comédien-humoriste Nino Arial et sa compagne Inès Faillant, les acteurs Alexis Loizon, Dembo Camilo, Tom Darmon (petit-fils de Gérard Darmon), Kevin Elarbi et sa chérie Margaux Lenot, l'animateur Raphaël Yem, Terry Noirant, la journaliste Rhokaya Diallo, la mannequin et comédienne Laurence Nithart ou encore la présentatrice météo Stéphanie Duval.

Indira Ampiot rayonnante

Indira Ampiot a par ailleurs fait une arrivée remarquée dans un look décontracté mais coloré. Pour l'occasion, la guadeloupéenne de 18 ans élue Miss France en décembre dernier avait opté pour un pantalon rose flashy, un bustier gris, une paire de sandales à talon, sans oublier sa traditionnelle écharpe de Miss. Toutes les photos sont à retrouver dans notre diaporama.

Ainsi, ils ont pu assister à la projection de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le synopsis s'inscrit dans la lignée des précédents. "Le duo de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) revient pour de nouvelles aventures de Ant-Man et la Guêpe. Avec les parents de Hope - Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), ainsi que Cassie Lang (Kathryn Newton), la fille de Scott, la famille va devoir explorer la Dimension Subatomique et côtoyer d'étranges nouvelles créatures, dans un périple qui les conduira bien au-delà de ce que tous croyaient possible", peut-on lire sur le site de Disney. Le film est à découvrir dès ce mercredi 15 février dans les salles françaises.