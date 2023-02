Indira Ampiot (Miss France 2023) : Photo inédite de sa maman, ancienne et sublime reine de beauté !

Indira Ampiot peut être fière d'elle mais aussi de sa maman. Dans cette grande famille, la beauté est une affaire de générations. Récemment élue Miss France 2023, la jeune femme de 18 ans a marché dans les pas de sa mère. En effet, il y a quelques années, cette dernière avait également tenté sa chance au concours national, en passant elle aussi par le concours de Miss Guadeloupe, en 1998 !

Malheureusement, contrairement à sa fille, Béatrice Téjou de son nom de jeune fille, n'a pas pu concrétiser son rêve de devenir Miss France. D'abord couronnée Miss Basse-Terre, elle se classe ensuite première dauphine à l'élection de Miss Guadeloupe 1998 et voit ses chances de devenir Miss France s'envoler... Mais cela ne l'a pas empêché de transmettre cette passion des concours de beauté à sa fille, née en 2004 de son union avec Didier Ampiot. Aujourd'hui, Indira Ampiot profite de la moindre occasion pour rendre hommage à sa plus belle inspiration : sa maman. Ce dimanche 5 février 2023, la jolie guadeloupéenne s'est d'ailleurs emparée de son compte Instagram pour poster une photo archive de sa mère, alors en plein défilé pour Miss Guadeloupe. "Je viens de tomber sur ces photos !!!", a-t-elle légendé sa publication en story, accompagnée d'un émoji les yeux en coeurs.

Une histoire de famille

Sur les deux clichés comparés, on peut d'abord voir Indira Ampiot lors de sa participation à Miss Guadeloupe 2022, vêtue d'une vêtement traditionnel blanc et d'une coiffe rose fuschia. En bas, on peut apercevoir la maman de la jeune fille, au même concours, en 1998. Elle porte quant à elle un vêtement traditionnel orange, une écharpe dorée et une coiffe de la même couleur. Nul doute que la ressemblance est frappante !

Pour rappel, Indira Ampiot a été sacrée Miss France 2023 le 17 décembre 2022, un peu plus de quatre mois après son couronnement à Miss Guadeloupe. Agée de 18 ans, la jolie brune vient tout juste de décrocher son baccalauréat et n'a pas encore eu le temps de commencer ses études supérieures. Après son année de règne, elle souhaiterait néanmoins s'inscrire en école de communication. En attendant, elle peut compter sur sa maman pour être parfaitement conseillée dans son rôle d'ambassadrice de la beauté française !