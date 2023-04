Indira Ampiot (Miss France 2023) ultra stylée pour se confier à Bernard Montiel dans Animaux stars

En décembre 2022, Diane Leyre a dû céder sa couronne de Miss France après une année riche en émotions. À l'issue d'une nouvelle cérémonie, qui a eu lieu sur la scène du MACH 36 à Châteauroux, ce sont trente candidates qui espéraient lui succéder mais une seule d'entre elle a réussi à décrocher la couronne. Il s'agissait alors d'Indira Ampiot, âgée de seulement 18 ans. Depuis son sacre, la jeune Guadeloupéenne a été plongée dans un tourbillon médiatique, enchaînant les interviews et les apparitions publiques.

C'est donc tout naturellement qu'Indira Ampiot a fait un tour du côté de la chaîne Animaux TV pour participer à l'émission Animaux Stars présentée par Bernard Montiel. L'émission avec la brunette est attendue ce samedi 8 avril et il sera possible de découvrir la reine de beauté dans un décor toujours bleuté et des plus minimalistes. Elle apparaîtra sublime dans une tenue en cuir marron composée d'un pantalon large et d'une veste cintrée.

Lors du tournage, Indira Ampiot a eu l'opportunité de faire la connaissance de la vétérinaire Laetitia Barlerin, laquelle a apporté avec elle un adorable petit chaton noir et blanc qui a fait fondre le coeur de la jeune femme à en croire les sourires sur les photos disponibles dans notre diaporama. Outre son amour pour nos amis les bêtes, Indira Ampiot profitera par ailleurs de son passage pour se confier à Bernard Montiel sur le début de son règne et sur l'impact que celui-ci a déjà eu sur sa vie.

Animaux stars avec Indira Ampiot, ce samedi 8 avril 2023 sur la chaîne Animaux TV.