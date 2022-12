Indira Ampiot sacrée Miss France : cette chute qui aurait pu lui coûter très cher, sa "plus grosse honte"

Miss France 2023 est et restera Indira Ampiot ! Élue sur la scène du MACH 36 à Châteauroux, la jeune femme à peine sortie de l'adolescence vit un rêve éveillé. Très sollicitée depuis son sacre, la belle enchaîne les interviews et les apparitions médiatiques. Dans une interview accordée à Cosmopolitan, elle est notamment revenue sur les entraînements qu'elle a suivis avant de monter sur scène, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle revient de loin...

En effet, si elle s'est montrée aussi confiante et parfaite le soir du défilé, c'est avant tout parce qu'elle a assidûment suivi les conseils de ses coachs. Malgré tout, cela ne l'a pas empêché de faire des erreurs et même de chuter devant le jury de présélection. Un moment stressant qu'elle a souhaité raconter à Cosmopolitan. "J'étais déjà passée devant le jury, mais par la suite, on est repassées avec les filles et je me suis retrouvée à terre", a-t-elle expliqué avant de préciser qu'il s'agissait là de sa "plus grosse honte". Heureusement la jolie Guadeloupéenne, célibataire qui plus est, a parfaitement su rebondir et briller le soir de l'élection officielle, le tout, devant une salle comble !