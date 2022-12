Indira Ampiot en couple ? La nouvelle Miss France lève le voile sur sa vie sentimentale

Depuis quelques jours, la vie d'Indira Ampiot a basculé. Sacrée Miss France le 17 décembre 2022, la jolie Guadeloupéenne est plus que jamais sollicitée par les photographes et les divers médias français. Dans un entretien accordé au magazine Ici Paris et paru le mercredi 21 décembre, la jeune femme de 18 ans est revenue sur le soir de son élection mais aussi sur sa vie familiale et sentimentale.

Tous les ans, la nouvelle Miss France se voit poser des questions sur ses amours. Quatre jours à peine après son couronnement, Indira Ampiot n'échappe pas à cette tradition. Interrogée par nos confrères d'Ici Paris, la reine de beauté a donné quelques maigres indices sur sa situation amoureuse. À la question de savoir si elle est célibataire ou non, Miss France 2023 a répondu la même chose que toutes celles qui l'ont précédé. "Pour l'instant, mon coeur appartient à tous les Français", a-t-elle lâché dans un souffle.

Une malédiction qui plane

Il faut dire que toutes les Miss France qui ont été élues alors qu'elles étaient en couple ont été victimes d'une bien triste malédiction. En effet, aucune d'entre elles n'a pas garder son petit ami jusqu'au bout de son règne. Entre les nombreux déplacements à l'autre bout du monde, les évènements officiels, les interviews incessantes et les sollicitations permanentes, les Miss n'ont que très peu de temps à accorder à l'amour. Pour Indira Ampiot cependant, la question ne se pose pas. À l'évocation de cette fameuse malédiction, celle dont la mère a aussi été une reine de beauté s'est montrée catégorique. "J'imagine bien que c'est assez compliqué d'avoir une relation amoureuse car le rythme de Miss France est très intense. Cela étant, l'amour triomphe toujours... si le couple est solide", a-t-elle assuré avant de conclure : "Pour ma part, ça va aller très vite car je n'ai pas de petit ami". Voilà qui est clair.

Pour rappel, Indira Ampiot a été élue Miss Guadeloupe 2022 le 27 juillet dernier au Gosier. Beaucoup comparée à la chanteuse Rihanna durant le soir de l'élection nationale, la jeune femme de seulement 18 ans a remporté tous les suffrages et a été élue à l'unanimité par le jury et le public.