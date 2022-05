Danse avec les stars : Un danseur en couple avec une autre très belle danseuse, photos !

Qui se ressemble, s'assemble ! Depuis plusieurs semaines maintenant, Samuel Texier file le parfait amour avec une certaine Daria Gribanovskaia, une danseuse comme lui. Le couple a officialisé sur les réseaux sociaux le 21 avril dernier, depuis le Sri Lanka où ils étaient en voyage.

"Lettre ouverte à celle que j'aime... Merci pour ton soutien et ta douceur. Merci pour ta gentillesse et ta sincérité. Merci pour ta confiance et ta générosité. Merci de me faire vivre des moments inoubliables et faire de moi un homme meilleur. Mes parents m'ont toujours dit que l'amour entre deux personnes c'était de regarder dans la même direction... Je t'aime", a adressé Samuel Texier à sa chère et tendre en légende d'une photo d'eux deux.

Désormais inséparables, Samuel et Daria ont même réalisé leurs premiers pas ensemble sur tapis rouge mardi 3 mai 2022, à Paris. En effet, les amoureux se sont rendus à l'avant-première du film Docteur Strange 2 au Grand Rex. Sur place, le danseur a par ailleurs retrouvé ses copains de Danse avec les stars, Elsa Bois et Joel Luzolo.