Jamel Debbouze et son fils, Michaël Youn avec Sean Obispo et une star internationale : déluge de people pour le PSG

C'était un match à ne pas louper pour les amateurs de foot et surtout pour les fans du PSG ! Si c'était la Saint-Valentin pour certains, pour beaucoup le plus important en ce 14 février se passait au Parc des princes pour l'affiche la plus attendue de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Une rencontre qui s'est soldée sur la victoire 1 but à 0 des Allemands avec une réalisation de Kingsley Coman. Malgré l'entrée tardive de Kylian Mbappé, les joueurs de la capitale n'ont pas réussi à revenir et le retour s'annonce très compliqué en Bavière...

Pour cette rencontre de prestige, le stade était plein comme un oeuf et les stars étaient au rendez-vous. Fidèle parmi les fidèles, Jamel Debbouze était bien évidemment dans les tribunes pour assister à la rencontre. Accompagné de son fils Léon (14 ans), l'humoriste était venu soutenir son club de coeur, tout comme un autre habitué, Michaël Youn. Ce dernier était bien accompagné puisqu'il était au côté de Sean Obispo, qui n'est autre que le fils du célèbre chanteur, Pascal Obispo. Ces deux-là sont très complices. Comme souvent, les matchs au Parc des Princes attirent les stars internationales et celui-ci n'a pas fait exception puisque les spectateurs ont eu la chance d'admirer la belle Jenna Ortega (20 ans), qui fait sensation dans la série Mercredi, sur Netflix (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Hoshi et sa compagne, Shy'm et Tahar Rahim, les stars au rendez-vous !

D'autres visages bien connus des Français étaient dans les tribunes, à commencer par la chanteuse Hoshi, venue avec sa compagne Gia Martinelli et qui ont pu discuter avec Elie Semoun. Marina Foïs avait fait le déplacement avec son fils Georges (14 ans), tout comme l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, connu pour son amour inconditionnel du club de la capitale. Shy'm était également dans les tribunes, ainsi qu'Ophélie Meunier et son mari, Mathieu Vergne. Patrick Bruel, Tahar Rahim et le chanteur Tayc complètent ce plateau de stars particulièrement impressionnant hier soir au Parc des Princes !