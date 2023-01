Jenna Ortega (Mercredi) gothique et sensuelle pour Saint Laurent, deux invitées dévoilent leur poitrine

C'est l'un des grands rendez-vous de la mode mondiale au début du mois de janvier : comme tous les ans, la Fashion Week masculine se tient à Paris et attire créateurs et amateurs de défilés de qualité. Et pour bien démarrer la semaine, certains avaient décidé de se retrouver au coeur de la capitale, pour le superbe défilé Saint Laurent, accompagné au piano par la sublime Charlotte Gainsbourg et dont le style était plutôt sombre et basé sur le cuir cette année.

Pas étonnant donc d'y retrouver Jenna Ortega, la talentueuse interprète de Mercredi Addams dans la série ultra-populaire de Netflix ! Et la jeune femme d'à peine 20 ans s'est fait remarquer grâce à une tenue... étrange : sa robe noire était en effet dos nu, et croisée au-dessus de sa tête pour former une capuche. Un style bien à elle qui montre que son rôle phare lui allait finalement plutôt bien !

D'ailleurs, elle a pu retrouver dans le public un autre acteur de la série, Georgie Farmer (qui tenait le rôle d'Ajax). Mais également un très grand réalisateur : Pedro Almodovar avait fait le déplacement pour une sortie publique plutôt rare en dehors du cinéma. Mais très loin du chic de Jenna Ortega, il avait quant à lui choisi un simple sweat blanc de la marque Yves Saint Laurent, ainsi qu'un pantalon large et des baskets.

Autre réalisateur multi-récompensé, le français Gaspar Noé (lui aussi, plutôt rare !) a posé devant les photographes dans un costume noir très simple et y a retrouvé deux femmes qui, comme lui, aiment les choses crues et engagées : Béatrice Dalle et Virginie Despentes avaient toutes les deux fait le déplacement dans la capitale.

Beatrice Dalle malicieuse, des invitées réchauffées

Si les deux femmes avaient semblé plutôt complices sur le plateau de Quotidien il y a quelques semaines, elles n'ont cependant pas posé ensemble. Pour autant, Virginie Despentes a été particulièrement remarquée dans son pantalon de cuir noir, assorti à une veste toute aussi noire et à des baskets blanches. Béatrice Dalle, quant à elle grande fan de la maison Yves Saint Laurent a fait le show avec ses lunettes de soleil.

Parmi les autres invités, on a pu reconnaître Augustin Trapenard, l'ancien chroniqueur de Canal+ et désormais présentateur de la Grande Librairie sur France 5, particulièrement looké pour le photocall. Dans son manteau noir, il était chic... mais en solo ! De leurs côtés, le chanteur belge Pierre de Maere et le jeune réalisateur Christian Coppola se sont également fait remarquer.

Dans les autres invités, on a pu reconnaitre la rappeuse Coi Leray, en robe transparente, tout comme le sublime mannequin Ines Rau. Moncef Farfar et Sami Slimane, deux espoirs du cinéma français, mais également Henry Eikenberry et Chloe Cherry, deux acteurs de la série Euphoria, étaient également invités au show Saint Laurent. Sans oublier, entre autres Talia Ryder, la talentueuse actrice de la nouvelle comédie musicale Matilda !