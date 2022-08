Virginie Despentes passée par la prostitution : "Ce n'est pas si différent de certains mariages"

Figure flamboyante, féministe, brillante et sans concession de la littérature française, Virginie Despentes revient sous les projecteurs avec la sortie de son nouveau livre au titre évocateur, Cher Connard. L'écrivaine de 53 ans et ancienne membre du jury Goncourt, dévoile un roman épistolaire sur l'addiction, le féminisme, le mouvement #MeToo, les réseaux sociaux, sur fond de confinement. Son écriture est foncièrement nourrie par son vécu et elle l'aborde sans fard dans son travail. C'est ainsi que dans son ouvrage King Kong Théorie paru en 2006, elle évoquait son expérience de la prostitution, volontaire et occasionnelle.

Dans un article du Monde écrit à l'occasion de la parution de son essai autobiographique King Kong Théorie, on peut lire que Virginie Despentes a vécu de la prostitution pendant deux ans à partir de 1991 pour des raisons financières mais c'est aussi une étape de reconstruction après le viol qu'elle a subi à l'âge de 17 ans. "Raconter mon expérience. C'est difficile, avoue-t-elle, je bute toujours sur ce chapitre. (...) Je ne suis pas en train d'affirmer que dans n'importe quelles conditions et pour n'importe quelle femme ce type de travail est anodin." Mais, comme Le Monde le précise, elle raconte sa découverte d'"un monde entièrement neuf, où l'argent changeait de valeur". Et sa vision nouvelle des hommes, des clients, "attentifs, tendres. Beaucoup plus que dans la vraie vie, en fait", avec "leurs solitudes, leurs tristesses, leurs peaux blanches, leur timidité malheureuse".

Dans Lemagazine.info, celle à qui l'on doit Baise-moi ou encore Vernon Subutex revient sur sa vision personnelle de la prostitution : "La prostitution volontaire et occasionnelle, à laquelle je me suis livrée un temps, est bien plus fréquente qu'on ne le pense. L'acte en lui-même ne bouleverse pas fondamentalement nos repères liés à l'argent ou à la relation féminin-masculin. Ce n'est pas si différent de ce qui se passe dans certains mariages... Cela peut se passer dans une continuité très tranquille. Par contre en parler, dire 'je l'ai fait', vous propulse d'emblée dans la position d'une marginale." Selon l'ex de Philippe Manoeuvre, il n'y a pas tant de différence entre l'exposition médiatique qu'elle connaît et la prostitution d'ailleurs : "Tout le monde 'fait semblant' au cinéma ou à la télé ! Pourquoi faudrait-il qu'il y ait vérité pure dans le sexe plutôt qu'ailleurs ?"

Cher Connard (2022) et King Kong Théorie (2006) de Virginie Despentes sont publiés aux éditions Grasset