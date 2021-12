Philippe Manoeuvre en couple avec Virginie Despentes : la drogue a joué un grand rôle dans leur histoire

Philippe Manoeuvre est marié et heureux en ménage avec Candice Martinon-Boisnier de La Richardière, la directrice de la promotion chez Warner, avec qui il a eu deux enfants : Ulysse, 10 ans et Lily Rock, 4 ans. Mais évidemment, l'ancien rédacteur en chef du magazine Rock & Folk a un passé. Et parmi ses histoires, outre celle qu'il a partagé avec Carey More - sa première épouse et mère de sa fille Manon -, l'homme aux lunettes de soleil immortelles a été en couple avec Virginie Despentes.

On a décidé qu'on allait se mettre ensemble avec Virginie Despentes

Auteur du livre Flashback acide, Philippe Manoeuvre raconte justement le début de cette idylle dans son ouvrage, paru le 4 novembre 2021 chez Robert Laffont. Comme le titre de cette biographie l'indique, la romance qu'il a partagé avec Virginie Despentes a débuté sous fond de drogues dures. "Je suis très à l'aise pour parler addictions puisque depuis le réveillon de l'an 2000, j'ai arrêté de boire et de prendre de la coke, explique-t-il au magazine Playboy. On a décidé qu'on allait se mettre ensemble avec Virginie Despentes et on voulait le vivre au mieux. On n'avait pas envie de se taper dessus, de se jeter par la fenêtre, de se cocaïner la relation."

On ne peut pas arrêter à deux

De peur de s'entraîner l'un l'autre jusqu'aux portes des enfers, Philippe Manoeuvre et Virginie Despentes n'ont pas précipité les choses. Ils ont passé un pacte : tout arrêter pendant trois mois et se mettre ensemble une fois désintoxiqués. "On ne peut pas arrêter à deux, rappelle-t-il. Parce qu'il y en aura toujours un du couple qui va rentrer en disant : 'Ah dis donc chérie, je suis tombé sur Machin notre ancien dealer qui m'a laissé un petit souvenir du bon vieux temps. Ce soir, tout à fait exceptionnellement ça va être la fête !' Le lendemain la chérie rentre en disant : 'Oh bah moi, je suis tombée sur Machine. Qui m'a laissé un petit képa...' Donc finalement le couple n'arrête rien, puisque chaque jour apporte sa dose de tentation."

Si leur histoire d'amour n'a pas duré pour toujours, Philippe Manoeuvre ne regrette rien de ces instants passés avec Virginie Despentes. Il avait d'ailleurs profité d'un récent passage sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste pour la remercier : c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, il ne consomme plus rien de dangereux pour sa santé...

