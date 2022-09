Augustin Trapenard ultra tatoué : la signification très poignante de ses nombreux tatouages

Dans une interview accordée à Jordan De Luxe dans Chez Jordan, Augustin Trapenard a révélé la bouleversante origine de ses nombreux tatouages en évoquant une phrase signée Marguerite Duras qu'il arbore à son bras : "Celui-ci que j'ai fait il y a longtemps, confiait-il à l'époque. Dans ma famille, on a toutes et tous la maladie d'Alzheimer au bout d'un moment. Et donc j'ai une hantise, c'est de ne plus pouvoir lire les livres de ma vie, les plus belles phrases. Du coup, je les ai écrites."

Sans rentrer dans les détails, il révélait au Parisien en janvier 2021 : "Dans ma famille, beaucoup de gens meurent de la maladie d'Alzheimer." Apeuré à l'idée d'être à son tour touché par ce mal affectant la mémoire de ses victimes, Augustin Trapenard a trouvé le remède pour adoucir ses craintes et continuer à faire vivre le plus longtemps possible sa passion pour la littérature : "Je ne veux pas oublier tous les livres qui ont compté pour moi." La plus touchante des explications.