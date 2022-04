Barbara Pravi en deuil : elle pleure la mort d'une proche, emportée par la maladie

Toujours sur Instagram, Barbara Pravi a fait part d'une certaine mélancolie, soulagée mais triste que sa grand-mère n'ait pas eu le temps de voir ce qu'elle et sa soeur étaient devenues : "Tu aurais adoré connaître les femmes que nous sommes devenues avec ma soeur. Tu aurais adoré parce qu'on est libres, on fait les métiers qu'on aime et on ne se laisse pas marcher dessus. Comme toi. Que Dieu me garde de ta maladie. Quelle merde l'Alzheimer. Je suis heureuse que tu sois partie, tu es évidemment mieux là où tu es, Clémence m'a dit que tu souriais. Je suis sûre que tu as toute ta tête de nouveau."

Barbara Pravi a conclu ces lignes en montrant toute sa reconnaissance envers celle qui lui a offert un cadre familial si magique : "Merci d'avoir trouvé mon grand-père en perdant ta chaussure dans un bal de promo. Cendrillon style. Il fallait le faire. Merci pour mon père, mes tantes, mes oncles, mes cousins et mes cousines. Merci pour ma famille toute entière. Longue vie la haut." Des mots doux qui panseront peut-être un peu ses plaies...