François Busnel ému : Il fait ses adieux à La Grande Librairie, Augustin Trapenard fait ses premiers pas

Mercredi 6 juillet 2022, France 5 a diffusé la 500e émission de La Grande Librairie. Un anniversaire un peu particulier car il marquait également la dernière de François Busnel. Ainsi, en début d'émission, le présentateur de 53 ans a fait ses adieux au public.

C'est en 2008 que François Busnel a présenté pour la première fois ce programme littéraire qu'il a créé. Le choc était donc immense pour les téléspectateurs quand ils ont appris que la saison prochaine, il ne serait plus qu'en régie et qu'un autre présentateur allait prendre les rênes de La Grande Librairie. Désormais, il souhaite "faire des films de cinéma et des séries, écrire et tourner des documentaires, produire des nouveaux talents" comme il l'avait expliqué au Parisien. Il animait donc sa dernière émission hier soir et l'a rappelé lors du lancement de la 500e. "La Grande Librairie qui prend une nouvelle direction ce soir car vous le savez peut-être si vous lisez les journaux et si ce n'est pas le cas, j'ai la joie de vous l'annoncer : cette 500e est la dernière que j'ai l'honneur de vous présenter. Mais ça ne veut pas dire la fin de l'émission, bien au contraire. Elle reviendra dès le 7 septembre avec un nouveau visage que je suis très heureux d'accueillir et que vous découvrirez en cours d'émission. Evidemment, il n'était pas question de partir sans vous dire au revoir", a tout d'abord confié le compagnon de Delphine de Vigan.

François Busnel a ensuite expliqué pour quelle raison il avait pris la décision de ne plus présenter cette émission qu'il "aime". "La vie est courte et le désir est sans fin. Il faut donc faire des choix", a-t-il précisé sans manquer de remercier les téléspectateurs dont "la fidélité et le soutien inconditionnel ont été des moteurs". Il a ensuite reçu Amélie Nothomb, la marraine du programme, qui n'a pas caché son émotion. Leïla Slimani, Dany Laferrière, Daniel Pennac, Philippe Besson, Mohamed Mbougar Sarr, Marie-Hélène Lafon, Yann Queffélec, Philippe Claudel et Cécile Coulon et Philippe Labro étaient également présents sur le plateau pour présenter le livre grâce auquel ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui.

Le successeur de François Busnel sur le plateau

Et surprise, en cours d'émission, François Busnel a chaleureusement accueilli son successeur. Ainsi, certains ont découvert que c'est Augustin Trapenard qui a été choisi. Il lui a vite demandé quel présentateur il serait à la rentrée. "D'abord vous ne serez pas loin et je me réjouis. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec joie de vous succéder. Parce qu'il s'agit quand même de perpétuer quelque chose. (...) Quelle joie de perpétuer cette exception française. Il s'agira évidemment de continuer à défendre les métiers du livre. (...) Je suis fier de le faire à vos côtés", a confié l'animateur de Boomerang (France Inter).

Une fois son face à face avec Augustin Trapenard terminé, François Busnel a ensuite eu la surprise de découvrir des vidéos au cours desquelles des personnalités littéraires lui adressaient quelques mots. De quoi le toucher. Puis, il était temps de dire au revoir au public qu'il n'a une fois de plus pas manqué de remercier. Tout comme toutes les équipes de La Grande Librairie. Il a eu le droit à une standing-ovation avant de partir. "Merci du fond du coeur, ma gratitude est immense", a-t-il notamment conclu.