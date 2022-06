François Busnel quitte la présentation de La Grande Librairie : son remplaçant évoqué

Une grosse page se tourne pour François Busnel. La fin d'une histoire qui a duré pas moins de quatorze ans. A l'occasion d'une interview pour Le Parisien, le journaliste de 53 ans a révélé qu'il ne serait bientôt plus aux commandes de La Grande Librairie, émission qu'il a lancée sur France 5 en 2008.

La Grande Librairie est rapidement devenue un programme incontournable. L'émission dédiée aux livres fêtera d'ailleurs sa 500e le 6 juillet prochain. Et malheureusement pour les téléspectateurs, ce sera la dernière fois qu'ils verront François Busnel aux commandes. Il a en effet pris la décision de ne plus animer le programme qu'il a créé. Mais, comme il l'a vite précisé au Parisien, il jouera toujours un rôle important : "Je reste producteur de cette émission que j'ai créée et que j'aime profondément : tous les mercredis soir, je serai en régie. Je n'abandonne pas le bébé. Je change juste de poste : je serai de l'autre côté de l'écran."

François Busnel a vite expliqué qu'à 53 ans il souhaitait relever de nouveaux défis tels que "faire des films de cinéma et des séries, écrire et tourner des documentaires, produire des nouveaux talents". "Je suis, dans le fond, un nomade. J'adore mon métier, mais j'aime encore plus l'aventure et relancer les dés. J'ai envie de me renouveler, de me réinventer", a précisé le compagnon de Delphine de Vigan. Un choix qui n'a pas été difficile à faire. "Depuis quatorze ans, j'invite toutes les semaines des gens qui s'interrogent sur la façon de vivre mieux grâce à la littérature, sur ce que veut dire la liberté. Cela a infusé en moi. À un moment, il faut savoir suivre ses rêves. (...) Lors de la tournée qui a accompagné la sortie au cinéma de mon premier film, Seule la Terre est éternelle, (avec Jim Harrison) au printemps, j'ai découvert que j'avais vraiment pris du plaisir à la réalisation et que j'avais envie de continuer", a-t-il confié quand on lui a demandé quel avait été le déclic.

Pour l'heure, François Busnel ne sait pas encore qui va lui succéder. Mais il assure que les personnes envisagées sont de "très bonne qualité" et qu'il les admire. "La personne qui me succédera sera, comme je l'ai été, dans l'empathie, la gourmandise, la passion et la transmission. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des gens comme Jacques Chancel ou Philippe Labro qui m'ont tendu la main et m'ont incité à faire de la radio et de la télé : je vais, à mon tour, tendre la main. Il faut savoir rendre ce qu'on a reçu", a-t-il conclu.