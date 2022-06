François Busnel et Delphine de Vigan, la polémique qui a touché le couple : le journaliste s'explique

En 2011, François Busnel avait fait polémique en invitant l'auteure Delphine de Vigan dans son émission La Grande Librairie sur France 5. Très élogieux vis-à-vis de son invitée dont il trouvait le roman Rien ne s'oppose à la nuit "absolument extraordinaire" et "sortant totalement du lot", le créateur du magazine America semblait totalement conquis par l'écrivaine. Mais s'il a feint ne pas connaître intimement son invitée en la vouvoyant tout au long de l'interview, il était en réalité déjà en couple avec celle-ci au moment de l'enregistrement de l'émission. Une tromperie qui n'est pas passée inaperçue pour les journalistes de Libération et Charlie Hebdo qui ont accusé le journaliste de conflit d'intérêts.

"Je me suis posé la question, mais je crois vraiment qu'il faut séparer la vie privée de la vie professionnelle. Je choisis mes invités de France 5 sur deux critères : Est-ce que j'ai aimé le livre ? Est-ce que tout le monde en parle ? (...) Je me méfie de la dictature de la transparence. Faut-il pénaliser la femme que j'aime parce qu'elle est la femme que j'aime ?", avait expliqué François Busnel alors qu'il avait été invité à répondre de ces accusations auprès du magazine Arrêt sur images à l'époque.

De son côté, Delphine de Vigan avait également tenu à se défendre face à Pascale Clark sur France Inter. "On sait qu'à la radio ou à la télévision, des tas de gens qui se connaissent, qui ont couché ensemble un jour ou se sont dragués s'invitent et se reçoivent (...) J'ai des dossiers." Agacée, elle avait reconnu ne pas avoir été à l'aise face à son compagnon durant cette interview : "Je n'ai jamais eu le sentiment d'être aussi pitoyable sur un plateau de télévision, mais pas pour des raisons éthiques. Parce que simplement j'étais trop émue, parce que j'étais en face de l'homme que j'aime. D'une certaine manière, ce n'est pas tenable."

Cette polémique n'a pourtant pas entaché le bonheur du couple qui est toujours aussi amoureux dix ans plus tard. Interrogé par Télé Loisirs, François Busnel a de nouveau fait une belle déclaration à sa compagne qu'il ne regrette absolument pas d'avoir invitée à l'époque. "Nous étions alors au début de notre relation. Le livre de Delphine [Rien ne s'oppose à la nuit, ndlr] figurait sur les listes des 4 grands prix et il était n°1 des ventes depuis la fin du mois d'août. Nous avons hésité, puis nous avons décidé, avec la direction de France Télévisions, de faire l'émission sans parler de notre vie privée. Aujourd'hui, elle est la femme de ma vie, je ne le savais pas à l'époque", a-t-il confié, réitérant une fois de plus l'amour très fort qui l'unit à l'écrivaine.