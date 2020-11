François Busnel et sa compagne Delphine de Vigan : la polémique qui a ébranlé le couple

Tous les mercredis soirs, en prime sur France 5, François Busnel présente La Grande librairie, seule émission en France qui invite des écrivains en plateau et leur permet d'échanger. Le journaliste de 51 ans, qui réalise un gros coup ce 17 novembre 2020 en dévoilant son interview exclusive de Barack Obama (diffusée à la fin du JT de France 2), n'est plus un coeur à prendre depuis longtemps. Et, comme par hasard, il a craqué pour une écrivaine... Une histoire d'amour qui a été entachée par une polémique.

Accusation de conflit d'intérêt

Nous sommes le 15 septembre 2011, le créateur du magazine America présente un nouveau numéro de La Grande Librairie. Parmi ses invités figure sa compagne Delphine de Vigan. Le discret couple ne mentionne pas la nature de leur relation et François Busnel interviewe la femme de sa vie comme si de rien n'était, en la vouvoyant. Mais voilà, cette fausse distanciation n'échappe pas à Libération et Charlie Hebdo qui évoquent un conflit d'intérêt. Sont notamment pointées du doigt, les éloges faites à l'écrivaine ((livre "absolument extraordinaire" qui "sort totalement du lot") par son compagnon, pour son roman Rien ne s'oppose à la nuit (prix du roman Fnac, prix Renaudot des lycéens, prix France Télévisions 2011, grand prix roman des lectrices de ELLE 2012. Avec le recul les éloges étaient donc peut-être justifiées.

Le couple se défend

Cette affaire a en tout cas fait grand bruit et le couple a dû se défendre. "Je me suis posé la question, mais je crois vraiment qu'il faut séparer la vie privée de la vie professionnelle. Je choisis mes invités de France 5 sur deux critères : Est-ce que j'ai aimé le livre ? Est-ce que tout le monde en parle ? (...) Je me méfie de la dictature de la transparence. Faut-il pénaliser la femme que j'aime parce qu'elle est la femme que j'aime ?", avait expliqué François Busnel au magazine Arrêt sur images à l'époque.

De son côté, l'auteur de Les Loyautés (2018), Les gratitudes (2019) avait elle aussi répliqué au micro de Pascale Clark sur France Inter : "On sait qu'à la radio ou à la télévision, des tas de gens qui se connaissent, qui ont couché ensemble un jour ou se sont dragués s'invitent et se reçoivent (...) J'ai des dossiers." Puis, elle avait poursuivi après avoir précisé que cela ne se reproduirait plus : "Je n'ai jamais eu le sentiment d'être aussi pitoyable sur un plateau de télévision, mais pas pour des raisons éthiques. Parce que simplement j'étais trop émue, parce que j'étais en face de l'homme que j'aime. D'une certaine manière, ce n'est pas tenable." Enfin, pour France 5, contactée par Le Parisien, "l'invitation de la romancière était légitime, son livre a beaucoup de succès, mais le présentateur aurait dû le dire à l'antenne".

L'amour plus que tout

Cette affaire n'a en tout cas pas ébranlé le couple qui reste toujours aussi amoureux. Sept ans plus tard, François Busnel, dans Thé ou Café sur France 3, a fait une magnifique déclaration d'amour à sa compagne : " C'est quelqu'un qui me bouleverse car elle est infiniment libre dans sa tête, dans ses choix que personne ne peut lui dicter. Elle poétise le monde et les choses. C'est quelqu'un qui va illuminer votre journée d'un mot, d'une remarque, d'un sourire. Elle m'impressionne énormément." Delphine de Vigan dans ce même programme avait quant à elle fait savoir : "Je crois qu'on s'impressionne mutuellement en fait. Cela fait partie de notre histoire. Il est de bon conseil. Il m'a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de me remettre en question (...) Notre relation repose aussi sur le fait que l'autre est capable de nous remettre en question."