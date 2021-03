François Busnel fier et amoureux de sa compagne Delphine de Vigan : son message d'amour

Delphine de Vigan est peut être actuellement en pleine tournée promotionnelle pour Les enfants rois, elle fera sans doute l'impasse avec l'émission La grande librairie (France 5) présentée par son cher et tendre. Et pour cause, en 2011, alors qu'ils n'avaient pas encore officialisé leur couple, le duo avait eu quelques ennuis après la venue de l'écrivaine dans l'émission.

En effet, à l'époque François Busnel a interviewé sa compagne comme si de rien n'était, en la vouvoyant. Et surtout, il s'est montré très élogieux au sujet de son dernier ouvrage, Rien ne s'oppose à la nuit. La direction de la chaîne n'était pas non plus au courant de la nature de leur relation. Mais les journaux Libération et Charlie Hebdo avaient eu vite fait de le révéler. François Busnel avait alors été soupçonné de conflit d'intérêts.

Libéré de ce secret, François Busnel a par la suite pu clamer son amour pour Delphine de Vigan, comme en 2018 dans Thé ou Café. "C'est quelqu'un qui me bouleverse, elle est infiniment libre dans sa tête, dans ses choix, personne ne peut lui dicter, elle poétise le nom des choses, même dans les moments de fatigue, de grisaille, c'est quelqu'un qui va illuminer votre journée, d'un mot, d'une remarque, parfois d'un sourire, elle m'impressionne énormément, tous les jours", a-t-il déclaré dans l'émission. Et de conclure tendrement : "Ce qui est semblable en nous c'est le goût de la liberté. On est des enfants du désir, on a envie de ça, on joue comme des gamins à s'aimer. Ce qui la rend belle c'est de réussir à faire ce qu'elle veut, d'écrire, de voyager, d'être aimée".