François Busnel "fou amoureux" de Delphine de Vigan : ce départ pour ne pas sacrifier leur histoire

François Busnel a décidé de tourner une page dans sa vie. À 53 ans, le journaliste quitte la présentation de La Grande Librairie, émission qu'il a lancée sur France 5 en 2008. La fin d'une histoire qui a duré près de quatorze ans, qu'il n'est pas près d'oublier, comme confié à nos confrères du journal Le Parisien. Le 6 juillet, François Busnel présentera donc pour la dernière fois la célèbre émission dédiée au livre. Mais pourquoi ce départ ? S'il fourmille de projets, le journaliste semble avoir également des raisons plus personnelles, en arrière plan, notamment sa vie de couple avec l'auteure Delphine de Vigan.

"Il y a une autre chose très importante, révèle-t-il. Je suis fou amoureux d'une femme exemplaire. Je n'ai pas du tout l'intention de rater mon histoire d'amour ni de sacrifier quoi que ce soit." François Busnel précise vouloir en effet consacrer plus de temps à leur romance. "J'ai envie de prendre du temps pour vivre différemment et continuer à 'sucer la moelle de la vie'", fait-il savoir. Fier de sa compagne, il n'a jamais été avare de déclarations. Le journaliste et critique littéraire avait notamment partagé sa fierté lorsque Delphine de Vigan avait fait la couverture de ELLE. "Fier et fou de vous, comme dirait William Sheller...", avait-il écrit. Interrogé par Télé Loisirs, François Busnel a de nouveau fait une belle déclaration à sa compagne après la polémique suite à son invitation dans l'émission La Grande librairie, alors qu'ils étaient déjà en couple. "Nous étions alors au début de notre relation. Le livre de Delphine [Rien ne s'oppose à la nuit, ndlr] figurait sur les listes des 4 grands prix et il était n°1 des ventes depuis la fin du mois d'août. Nous avons hésité, puis nous avons décidé, avec la direction de France Télévisions, de faire l'émission sans parler de notre vie privée. Aujourd'hui, elle est la femme de ma vie, je ne le savais pas à l'époque", a-t-il déclaré.

Ses nombreux défis professionnels

S'il quitte la présentation, il n'abandonne pas réellement l'aventure puisqu'il en reste producteur. Tous les mercredis soir, il sera donc en régie. "Je n'abandonne pas le bébé, précise François Busnel à nos confrères, ce vendredi 1er juillet. Je change juste de poste : je serai de l'autre côté de l'écran." S'il entend se consacrer à sa vie amoureuse, il a également envie de nouveaux défis professionnels, "faire des films de cinéma et des séries, écrire et tourner des documentaires, produire de nouveaux talents".