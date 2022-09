Augustin Trapenard en couple : photos avec son "Ken", un sacré beau gosse

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour Augustin Trapenard, du moins d'un point de vue professionnel. Après avoir fait les beaux jours du groupe Canal+, le journaliste de 43 ans a poursuivi sa route sur les ondes de France Inter avant d'atterrir pour cette rentrée 2022 sur France Télévisions.

Ce mercredi 7 septembre, après de longs mois absents des écrans de télévision, Augustin Trapenard s'apprête à faire son retour sur France 5 dans La Grande Librairie, émission littéraire dont François Busnel lui a cédé les commandes. Augustin Trapenard est sur le point d'écrire un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, sous le regard bienveillant et avec le soutien infaillible de son compagnon de longue date.

Si les confidences sur sa vie amoureuse n'ont pas lieu tous les quatre matins, Augustin Trapenard ne cache pas partager la vie de Numa Privat sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram regorge, certes, de clichés de ses rencontres avec les plus grands acteurs et auteurs mais celui pour qui il a le plus d'admiration reste son amoureux qu'il connaît depuis de nombreuses années... Et qui est absolument canon ! Physique de mannequin, regard coquin, peau dorée et légère barbe (voir notre diaporama), on comprend mieux pourquoi Augustin Trapenard s'est autant battu pour récupérer son directeur d'agence immobilière.

Ensemble depuis 2019, Augustin Trapenard et Numa Privat avaient déjà tenté de se mettre en couple par le passé. Une expérience non concluante à en croire les confidences de l'ancienne star de Canal+ au magazine Têtu à l'époque : "En amour, je suis nul. Je reviens de loin. Ma vie est un éternel rattrapage : je rate, je recommence, je fais mieux. Ça me vaut le surnom de 'warrior', racontait-il. Quand mes amis me présentent, ce n'est pas 'Augustin de France Inter', non, c'est 'Augustin, l'homme qui a reconquis son ex !'" Après une rupture de cinq ans, Augustin Trapenard et Numa Privat ont finalement choisi de se donner une seconde chance et celle-ci semble d'ailleurs être la bonne.