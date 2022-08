Augustin Trapenard en couple : photo romantique avec son séduisant compagnon

À partir du mercredi 7 septembre, Augustin Trapenard prend les commandes de La Grande Librairie sur France 5. Il succède à François Busnel. "Merci cher @francoisbusnel pour ta générosité, ta confiance et ton amitié qui m'honorent. Je suis ému de te succéder à la présentation de cette si belle émission, dédiée à tous les lecteurs et à la gloire de tous les métiers du livre", avait alors écrit son successeur sur Instagram accompagnée d'une photo de lui et de son désormais prédécesseur se serrant dans les bras.

En attendant la rentrée, le présentateur et journaliste littéraire de 43 ans profite de ses vacances en compagnie de son compagnon Numa Privat. Ce vendredi 19 août, le nouveau présentateur de La Grande Librairie a posté un selfie en noir et blanc de lui et son compagnon sur Instagram. On y voit les deux tourtereaux très complices vêtus d'un tee-shirt noir pour l'un et blanc pour l'autre, barbes de trois jours et lunettes de soleil. "Summer Selfie", a écrit Augustin Trapenard en légende de cette photo qui a récolté près de 7000 likes. "Vous êtes sublimes", "La classe en noir et blanc", "Summer beaux gosses", "Bonnes vacances !!", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.