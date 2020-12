Augustin Trapenard annonce son départ de Canal+ : Maïtena Biraben valide

"Après cette étrange année, j'ai d'autres envies, d'autres projets. Je garde tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on a vécu, tous ceux et celles avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis presque 10 ans. C'est avec émotion que je quitterai @canalplus fin janvier". C'est ainsi qu'Augustin Trapenard a annoncé son départ soudain et inattendu de la chaîne à laquelle il a offert ses bons et loyaux services pendant huit belles années.

Le journaliste et animateur prend cette décision alors que Canal+ traverse une période très compliquée en cette fin d'année, perdant tour à tour plusieurs de ses talents. En effet, Sebastien Thoen a d'abord été remercié après avoir participé à un sketch parodiant l'émission L'Heure des Pros quand le commentateur sportif Stéphane Guy a été licencié pour lui avoir apporté son soutien. Deux mises à pied controversées qui ont fortement impacté l'image du groupe Canal. Augustin Trapenard n'a toutefois pas indiqué si son départ était en rapport avec ces derniers bouleversements. Canal+ a de son côté partagé un communiqué pour saluer le travail de son désormais ex-journaliste lui souhaitant "pleine réussite dans ses nouveaux projets".

Mais d'après le journal Le Parisien, Augustin Trapenard aurait cependant subi des "pressions" autour de son émission 21cm. "On lui a fait comprendre qu'il devait être plus corporate, qu'il devait recevoir plus d'auteurs du groupe. Augustin, lui, voulait conserver sa liberté éditoriale ce que Canal + ne pouvait plus lui garantir", a rapporté une source à nos confrères.

Quoi qu'il en soit, l'annonce choc d'Augustin Trapenard a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il a notamment reçu un petit mot d'une ex-journaliste de Canal+ qui a elle aussi quitté le navire en 2016, Maïtena Biraben. "Augustin, on ne quitte pas Canal, on l'emporte avec soi", a-t-elle écrit avec espièglerie. Ce à quoi, le principal intéressé lui a répondu avec un émoji coeur.