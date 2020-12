Stéphane Guy viré par Canal +, il reçoit de nombreux soutiens en interne

Thomas Tuchel n'est pas le seul à s'être fait licencier juste avant Noël. Comme l'ex-entraîneur allemand du PSG, Stéphane Guy a été viré par Canal +. Sa faute : avoir apporté son soutien à l'humoriste Sébastien Thoen, lui-même renvoyé du groupe pour une parodie visant la chaîne CNews.

Stéphane Guy a appris son licenciement jeudi 24 décembre 2020, jour du réveillon de Noël. "C'est un jour de profonde tristesse" a-t-il réagi auprès de l'AFP. Le commentateur sportif avait passé vingt-trois ans chez la chaîne cryptée. Il avait été mis à pied et convoqué pour un entretien préalable à la mi-décembre. La sanction devait tomber sous 30 jours.

La faute de Stéphane Guy ? Avoir apporté son soutien, lors d'un match de Ligue 1 qu'il commentait, à Sébastien Thoen. L'humoriste et chroniqueur du Canal Football Club a été mis à la porte début décembre pour avoir participé à un sketch parodiant l'émission L'heure des pros, diffusée sur CNews (chaîne du groupe Canal+) et animée par Pascal Praud. Dans la parodie mise en ligne par le site de paris en ligne Winamax, Sébastien Thoen et ses anciens camarades d'Action discrète (une autre émission de Canal+), Julien Cazarre et Thomas Séraphine détournaient L'heure des pros, tristement célèbre pour ses sujets prisés que sont l'immigration et le djihadisme.

Sebastien Thoen interprétait le personnage de Pascal Praud, rebaptisé Pascal Prono.