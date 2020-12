Canal+ : Une figure du sport suspendue après avoir soutenu Sébastien Thoen

La vidéo parodique de l'émission L'Heure des pros (CNEWS) aura fait grand bruit. Sébastien Thoen, chroniqueur du Canal Football Club et animateur du Journal du Hard, y incarnait Lionel Messiha, une caricature de Jean Messiha dans le programme de Pascal Praud. Le 27 novembre 2020, l'humoriste était viré de Canal+. Désormais, c'est son camarade Stéphane Guy qui a été sanctionné après l'avoir soutenu.

D'après les informations de nos confrères de L'Équipe, Stéphane Guy a été mis à pied par la chaîne jusqu'au 18 décembre prochain. Une suspension qui survient quelques jours après qu'il ait apporté son soutien à Sébastien Thoen. Samedi 5 décembre 2020, en marge du match Montpellier-PSG qu'il commentait sur Canal+, Stéphane Guy s'était exprimé à propos du sort réservé à son camarade.

Stéphane Guy, commentateur vedette, écarté de Canal+

"Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait mérité. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano [NDLR : animatrice de l'émission] permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus", lançait-il. Et de citer Coluche : "Il faut se méfier des comiques parce que quelques fois ils disent des choses pour plaisanter."

Depuis, Gérald-Brice Viret, directeur des antennes et des programmes de Canal+, s'est expliqué sur le renvoi de Sébastien Thoen. "Ce n'est pas à cause de ce sketch. Il faut aller au bout de l'histoire. C'est parce que Sébastien s'est affiché avec des personnes qui dénoncent et dénigrent constamment, sur des antennes concurrentes, la direction et le service des sports de Canal+", a-t-il déclaré à l'antenne d'Europe 1, faisant référence à Julien Cazarre.

L'information concernant la mise à pied de Stéphane Guy a été confirmée par l'AFP, qui a tenté de contacter le commentateur et la chaîne. Sans succès : les deux parties se sont refusées à tout commentaire sur le sujet.