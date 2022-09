Diaporama : Augustin Trapenard en couple : photos avec son "Ken", un sacré beau gosse

1 / 20 Augustin Trapenard en couple : photos avec son "Ken", un sacré beau gosse

2 / 20 Augustin Trapenard à la première du film "Les Misérables" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes © Rachid Bellak/Bestimage





3 / 20 Augustin Trapenard au village (jour 12) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 2 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





4 / 20 Augustin Trapenard et son chéri Numa Privat

5 / 20 Augustin Trapenard au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage





6 / 20 Augustin Trapenard - Photocall du dîner Vanity Fair x Louis Vuitton chez Fred l'Ecailler lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 20 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage





7 / 20 Augustin Trapenard et son chéri Numa Privat

8 / 20 Augustin Trapenard - People au photocall du défilé Saint-Laurent Prêt-à-porter Automne/Hiver 2022/2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 1er Mars 2022. © Olivier Borde /Bestimage





9 / 20 Augustin Trapenard - Avant-première du film "West Side Story" réalisé par S. Spielberg au Grand Rex à Paris le 2 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

10 / 20 Augustin Trapenard et son chéri Numa Privat

11 / 20 Augustin Trapenard - Photocall du défilé Saint Laurent collection Printemps-Eté 2022 lors de la fashion week à Paris, le 28 septembre 2021. © Olivier Borde/Bestimage





12 / 20 Augustin Trapenard et son chéri Numa Privat

13 / 20 Augustin Trapenard - Photocall et cérémonie de la soirée d'ouverture du festival Canneseries saison 3 au palais des festivals à Cannes le 9 octobre 2020. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

14 / 20 Augustin Trapenard à la première de "Comment je suis devenu un super-héros" lors de la clôture du 46ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 12 septembre 2020. © Olivier Borde/Bestimage





15 / 20 Augustin Trapenard - Remise des GQ Awards "Les Femmes et les Hommes de l'année 2019" à l'hôtel de Crillon à Paris, le 26 novembre 2019. Pour la 10ème édition de ses désormais célèbres "Hommes de l'année", GQ a souhaité jouer la parité et ouvrir son palmarès aux femmes. Au total 11 lauréats et lauréates qui ont en commun le talent, le panache et un regard singulier sur l'époque. 11 personnalités choisies aussi pour les valeurs qu'elles véhiculent. © Veeren/Bestimage





16 / 20 Exclusif - Augustin Trapenard (parrain de l'association) - 2ème dîner caritatif de l'association "Bibliothèques Sans Frontières" présidée par l'historien P. Weil et en présence de A. Hidalgo (Maire de Paris) à l'Hôtel de Ville de Paris, le 15 octobre 2019. Depuis 12 ans, Bibliothèques Sans Frontières porte la connaissance auprès de celles et ceux qui en sont privés. Grâce à de nombreux programmes dont l'Ideas Box, bibliothèque nomade créée par P. Starck, elle a soutenu plus de 10 millions de personnes dans 38 pays. D'abord concentrée sur les zones de guerre et les camps de réfugiés, elle a étendu son action aux pays développés, en relai des bibliothèques. Même en France où l'on compte plus 16 000 bibliothèques, l'accessibilité n'est pas garantie. Des centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables, pensent que ces lieux ne sont pas pour eux. 2,5 millions de personnes sont en situation d'illettrisme et plusieurs millions vivent dans la rue ou dans des situations de très grande précarité. Grâce à ses partenaires, Bibliothèques Sans Frontières intervient directement à leurs côtés, où ils sont, sans préjuger de leur situation personnelle. L'association forme aussi des bibliothécaires à accueillir ces publics plus fragiles. Animée par A. Trapenard, Parrain de l'association, cette soirée a réuni plus de 250 donateurs, personnes engagées à titre personnel, fondations, entreprises, maisons d'édition, mécènes qui leur permettent de financer ses projets. Ils ont été réunis par Bibliothèques Sans Frontières autour de 30 écrivains engagés par la culture. Ce dîner a permis de collecter 150.000€ qui permettront à des milliers d'enfants et à leurs parents d'avoir accès à la connaissance dans des zones oubliées. Bibliothèques Sans Frontières oeuvre pour que chaque femme et chaque homme, à travers le monde, puisse vivre dignement et s'épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à l'information et à l'éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle. Depuis sa création en 2007, BSF cherche à inventer la bibliothèque du 21ème siècle. Plus qu'une simple collection de livres, la bibliothèque a aujourd'hui un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité et les inégalités sociales jusqu'au renforcement des compétences des populations en passant par la stimulation des énergies créatrices et de l'entreprenariat. © Christophe Clovis/Bestimage





17 / 20 Exclusif - Augustin Trapenard (parrain de l'association) - 2ème dîner caritatif de l'association "Bibliothèques Sans Frontières" présidée par l'historien P. Weil et en présence de A. Hidalgo (Maire de Paris) à l'Hôtel de Ville de Paris, le 15 octobre 2019. Depuis 12 ans, Bibliothèques Sans Frontières porte la connaissance auprès de celles et ceux qui en sont privés. Grâce à de nombreux programmes dont l'Ideas Box, bibliothèque nomade créée par P. Starck, elle a soutenu plus de 10 millions de personnes dans 38 pays. D'abord concentrée sur les zones de guerre et les camps de réfugiés, elle a étendu son action aux pays développés, en relai des bibliothèques. Même en France où l'on compte plus 16 000 bibliothèques, l'accessibilité n'est pas garantie. Des centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables, pensent que ces lieux ne sont pas pour eux. 2,5 millions de personnes sont en situation d'illettrisme et plusieurs millions vivent dans la rue ou dans des situations de très grande précarité. Grâce à ses partenaires, Bibliothèques Sans Frontières intervient directement à leurs côtés, où ils sont, sans préjuger de leur situation personnelle. L'association forme aussi des bibliothécaires à accueillir ces publics plus fragiles. Animée par A. Trapenard, Parrain de l'association, cette soirée a réuni plus de 250 donateurs, personnes engagées à titre personnel, fondations, entreprises, maisons d'édition, mécènes qui leur permettent de financer ses projets. Ils ont été réunis par Bibliothèques Sans Frontières autour de 30 écrivains engagés par la culture. Ce dîner a permis de collecter 150.000€ qui permettront à des milliers d'enfants et à leurs parents d'avoir accès à la connaissance dans des zones oubliées. Bibliothèques Sans Frontières oeuvre pour que chaque femme et chaque homme, à travers le monde, puisse vivre dignement et s'épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à l'information et à l'éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle. Depuis sa création en 2007, BSF cherche à inventer la bibliothèque du 21ème siècle. Plus qu'une simple collection de livres, la bibliothèque a aujourd'hui un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité et les inégalités sociales jusqu'au renforcement des compétences des populations en passant par la stimulation des énergies créatrices et de l'entreprenariat. © Christophe Clovis/Bestimage





18 / 20 Augustin Trapenard - Photocall du défilé de mode PAP printemps-été 2020 "Saint Laurent" à Paris. Le 24 septembre 2019 © Olivier Borde / Bestimage





19 / 20 Augustin Trapenard - Montée des marches du film "Les Misérables" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 15 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage