Augustin Trapenard en couple : En vacances avec son amoureux, il poste une photo de son "Ken"

Augustin, l'homme qui a reconquis son ex !

L'histoire d'amour entre Augustin et son séduisant boyfriend a commencé il y a plusieurs années. Elle s'est même interrompue après une rupture qui a duré 5 ans et a repris grâce à la persévérance d'Augustin, qui est parvenu à le reconquérir. "En amour, je suis nul. Je reviens de loin. Ma vie est un éternel rattrapage : je rate, je recommence, je fais mieux. Ça me vaut le surnom de 'warrior'. Quand mes amis me présentent, ce n'est pas 'Augustin de France Inter', non, c'est 'Augustin, l'homme qui a reconquis son ex !'", confiait-il au magazine Têtu en novembre 2019.

Il ajoutait ensuite : "C'est ma vie. Je fais des erreurs, alors j'essaie de rattraper les choses. Parce que je suis un pro pour délibérément, monumentalement, rater mes histoires d'amour." Celle-ci est partie pour durer !