Augustin Trapenard change de look : il opte pour la boule à zéro !

C'est l'heure des changements pour Augustin Trapenard. Après son départ surprise de Canal + et son arrivée sur la plateforme BrutX, le journaliste culturel de 42 ans a décidé d'opérer d'autres changements dans sa vie. Présent à Cannes cette année, celui qui anime toujours Boomerang sur France Inter vient de dévoiler à ses 170 000 abonnés sur Instagram sa dernière nouveauté.

Dans une publication postée lundi 2 août, il s'affiche avec le crâne totalement rasé. Un look nouveau qui semble lui plaire puisqu'il tire la langue et paraît tout heureux de dévoiler ce changement. Actuellement en vacances en Tanzanie dans une réserve animalière, Augustin Trapenard a donc décidé de tout couper. Pas de commentaires pour accompagner la photo, mais simplement trois emojis pour décrire son état d'esprit. Un oeuf pour symboliser sa nouvelle coupe de cheveux, le drapeau de la Tanzanie, son lieu de villégiature et l'emoji feu !

Les stars adorent !

Une publication déjà likée plus de 8 500 fois par des internautes visiblement ravis de cette audace. Parmi les amis stars du journaliste, Cécile Cassel alias Hollysiz valide totalement ce look. "Je dis OUI", écrit-elle en commentaire. Une autre chanteuse semble apprécier puisque Juliette Armanet écrit : "On adore", tout comme l'humoriste Panayotis Pascot exulte d'un "yeeees".

Le chanteur Woodkid fait lui dans l'humour avec un "Hooligan", en référence à cette coupe de cheveux, longtemps identifiée aux supporters anglais des années 90. L'actrice Reem Kherici est elle aussi emballée par ce changement et y va d'un "Niiiiiice", accompagné de trois emojis feu.