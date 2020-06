Woodkid : Confidences sur sa vie sentimentale "ratée"

Woodkid a su rester discret sur le contenu de sa vie privée. Le génie musical, qui revient avec la sortie d'un nouveau clip, Pale Yellow, s'est confié à Elle, le vendredi 12 juin 2020. À 37 ans, le musicien a répondu du tac au tac aux petites questions de nos consoeurs. Ainsi, quand on lui demande à qui il a pensé ce matin, il répond : "À mes parents !"

Questionné sur ce à quoi il ne résiste jamais, Woodkid confie : "Aux avances des garçons... Lancé sur le sujet, le journaliste lui demande quel est son fantasme secret. "Jeune, j'avais un crush secret pour le Dr Greene dans Urgences", révèle-t-il.

Elle le questionne ensuite sur ce qu'il a raté dans sa vie. "Pour l'instant, ma carrière de réalisateur de longs métrages, ma vie sentimentale et une tarte Tatin pendant le confinement", répond Woodkid. Il n'en dira pas plus sur le contenu de sa vie privée, ni sur la pâtisserie ratée. Cette interview est également l'occasion pour l'artiste de revenir sur sa toute première fois. "C'était avec un garçon qui s'appelait Kevin !", raconte-t-il, laissant une fois de plus l'imagination de ses fans faire le reste.

Retrouvez l'interview de Woodkid dans le dernier numéro de Elle, paru le vendredi 12 juin 2020.