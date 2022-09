Diaporama : Augustin Trapenard ultra tatoué : la signification très poignante de ses nombreux tatouages

18 / 19

Exclusif - Augustin Trapenard - Présentation de la liqueur St-Germain à Paris le 23 janvier 2020. La liqueur aux mille fleurs de sureau s'est installé sur le lieu même où ST-GERMAIN puise son inspiration : Saint-Germain-des-Prés. Dans ce lieu presque secret qui a révélé un parcours expérientiel, associé à des découvertes sensorielles et gustatives inédites, les invités se sont laissés porter par cette balade bucolique et ont flâné de la cour intérieure hivernale à l'étage aux accents Art déco. Quant aux prémices de la liqueur ST-GERMAIN, elles sont racontées de différentes manières, autour du bar d'époque avec des dégustations de cocktails tels que le ST-GERMAIN Spritz et lors de différents ateliers ! Liqueur élaborée en France à partir de fleurs de sureau fraîches, ST-GERMAIN a été lancée en 2007, par l'Américain Rob Cooper. Baptisée en hommage à Saint-Germain-des-Prés, le mythique quartier parisien, elle est le fruit de la fascination de ce distillateur pour la France, son histoire et ses spiritueux (une expertise héritée de son grand-père, N.J. Sky Cooper, créateur, en 1987, de la liqueur Chambord). Fidèle à la pureté d'une recette, sans agent conservateur ni arôme artificiel, la liqueur ST-GERMAIN garantit la plus délicate expression de la fleur de sureau aux parfums de fruits exotiques, de pamplemousse et de poire avec une touche d'agrumes. Florale et fruitée, dans sa sublime bouteille iconique, la liqueur ST-GERMAIN a conquis le monde, appréciée pour elle-même, comme pour sa polyvalence. © Veeren/Bestimage