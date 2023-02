"Il fait une photo de son c*l" : Marina Foïs, son fils Lazare impliqué dans une "baston" à l'école

Marina Foïs a-t-elle transmis sa poigne et sa force de caractère à ses deux fils ? Il semblerait que oui !En couple avec le réalisateur Eric Lartigau de 1999 à 2021, la comédienne a tout d'abord accueilli Lazare dans sa vie, puis Georges ensuite. Aujourd'hui les garçons de la comédienne ont 18 et 14 ans... mais depuis toujours, ils semblent avoir de grandes personnalités. C'est ce qu'elle a assuré, en tout cas, lors de son passage dans le podcast de Léna Situations intitulé Canapé Six Places.

C'est comme ça, c'est des personnalités

"Depuis leur naissance ils ont un avis, explique la comédienne, prochainement à l'affiche du film La Syndicaliste. Ils avaient un avis sur purée de carotte ou purée de patate. C'est comme ça, c'est des personnalités. Après je pense qu'il faut leur laisser de l'espace pour qu'ils deviennent qui ils sont. Je n'ai pas de cahier des charges précis. Je pense qu'il faut écouter les enfants, mais je crois qu'il faut écouter en général. On a une vie réussie selon sa capacité d'écoute. Si on écoute bien et qu'on regarde bien, on devrait pas avoir une vie trop pourrie, je crois."

T'as défendu une meuf qui vient de se faire maltraiter

Elle a, elle-même, un rapport mitigé avec la scolarité que propose la France. Marina Foïs a toujours eu du mal avec l'autorité, et elle estime que les enfants différents n'ont pas tellement leur place dans les établissements. C'est pourquoi elle a longtemps tenu un discours ambigu à ses enfants, leur sommant de respecter leurs professeurs... tout en sachant conserver leur esprit critique.

"Il ne faut pas être insolent, assure-t-elle. Après, il y a des situations. Avec mes enfants j'ai plein d'exemples. Une fois dans la classe de mon fils aîné, y a une gamine qui va au tableau, un mec avec son iPad fait une photo de son cul, un gamin qui le voit se lève pour lui demander ce qu'il a fait. Ca dérive en baston. Celui qui a bastonné celui qui a fait la photo se fait virer de l'école parce qu'il a tapé. Mon fils et son groupe de copains ont demandé à voir le directeur pour défendre leur pote. Ils ont désobéi. Il y en a un qui a tapé. Ca ne se fait pas, mais bravo. T'as défendu une meuf qui vient de se faire maltraiter par un mec."

Retrouvez Marina Foïs dans le podcast Canapé six places, de Léna Situations.